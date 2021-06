Puglia archeo trekking - Monte Saraceno al tramonto con degustazione

Sabato 03 ore 17:30 appuntamento con “Trekking della necropoli di Monte Saraceno”: "Raggiungeremo la necropoli daunia di Monte Saraceno percorrendo il sentiero panoramico sulla cittadina di Mattinata, la sua piana di ulivi e la sua baia. Un panorama mozzafiato si svelerà ai nostri occhi facendoci apprezzare ancora di più il territorio che vivremo. Subito dopo ci sposteremo a Mattinata dove visiteremo un frantoio storico ancora in uso e parte di un agriturismo immerso nell’uliveto. Qui visiteremo una piccola zona adibita a museo, scopriremo le origini dell’azienda e assaggeremo il loro olio".

Costo: 18 euro (pagamento online a https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...)

Raggiungeremo la necropoli daunia di Monte Saraceno percorrendo il sentiero panoramico sulla cittadina di Mattinata, la sua piana di ulivi e la sua baia. Un panorama mozzafiato si svelerà ai nostri occhi facendoci apprezzare ancora di più il territorio che vivremo. Subito dopo ci sposteremo a Mattinata dove visiteremo un frantoio storico ancora in uso e parte di un agriturismo immerso nell’uliveto. Qui visiteremo una piccola zona adibita a museo, scopriremo le origini dell’azienda e assaggeremo il loro olio.

Punto d’incontro: Stazione di servizio Piemontese, Mattinata (FG)



EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking escursionistico. Durata: circa 3,5 ore. Distanza percorsa: circa 5 Km. Dislivello - 250 m

• Livello escursionistico

• Incontro ore 17:30. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 5 km, e si snoda, in parte, sul monte a ridosso del mare. Sconsigliato a chi soffre di vertigini

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione, costume da bagno e telo se si vuole approfittare della spiaggia, scarpine per la spiaggia di ciottoli

CONSIGLIATI bastoncini, 2 litri di acqua a testa

• Spray anti zanzare

• Crema solare

• Mascherina, gel igienizzante



Percorso adatto a ragazzi dai 13 anni in su. È possibile portare animali da compagnia

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite WhatsApp al 3403394708 (FG)



Percorso adatto a ragazzi dai 13 anni in su. È possibile portare animali da compagnia

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite WhatsApp al 3403394708

