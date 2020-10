Puglia archeo trekking - storie e leggende del Bosco diSscoparella

Domenica 18 ore 10.00 appuntamento con “Puglia Archeo Trekking – Storie e leggende dello Jazzo del Demonio al bosco di Scoparella”: ''Un percorso ad anello alla scoperta delle querce monumentali, tra volpi e numerosi uccelli, visiteremo meravigliose architetture rurali. Pronti per questo viaggio nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia?''.

Costo: 10 euro

Punto d’incontro: Bosco Scoparella

https://goo.gl/maps/usdm9wf66AA1PRbB7



EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking. Durata: circa 3 ore. Distanza percorsa: circa 6 Km

• Livello escursionistico – Dislivello: 100 m

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 6 km

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guantini da ferramenta, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa e un coltello con delle buste per recuperare le erbe spontanee e aromatiche che troveremo nel percorso



POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso preferiamo che a partecipare siano i bambini di età superiore ai 13 anni

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403349708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico.