Puglia archeo trekking - Torre di Castiglione

Sabato 22 ore 18.30 appuntamento con “Puglia Archeo – Trekking”. Vi porteremo alla scoperta di Torre Castiglione, un casale fortificato alle porte di Conversano. Accompagnati da archeologi e storici, visiteremo quest’area naturalistica protetta, in due momenti: visita al bosco e visita al sito archeologico

Costo: 12 euro

Mura Megalitiche

Torre cinquecentesca

Chiesa del Cavalier di Castiglione

Area naturale protetta

Punto d’incontro: Torre di Castiglione



EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking in Lama. Durata: circa 2 ore. Distanza percorsa: circa 3 Km

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 18.00. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 2 km, e si snoda principalmente sul fondo della Lama

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way.



POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare i bambini di età superiore ai 6 anni

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome di un referente e un contatto telefonico.