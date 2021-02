Puglia archeo trekking - Tra querce ed eremi

Sabato 27 ore 10.00 appuntamento con Puglia ArcheoTrekking - Tra Querce e Eremi. Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo. 'Concluderemo il nostro trekking presso l'area pic nic dove degusteremo insieme dell'ottima Focaccia e del buon Vino Primitivo'.

Costo: 13€

Punto d’incontro: Foresta di Mercadante

https://maps.app.goo.gl/g8dA6LmxKKGYYY5E7



EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking su sentiero. Durata: circa 3 ore.

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 09.45 Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 6,5 km, e si snoda principalmente su sentiero con dislivelli minimi (+/- 78)

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa

• Spray anti zanzare



POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare. I bambini dai 6 anni in su pagano un biglietto ridotto di 5 euro

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico