Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Mercoledì 01 ore 10.00 appuntamento con Puglia ArcheoTrekking - Il bosco delle Pianelle. Escursione lungo i sentieri del Bosco delle Pianelle per conoscere le tracce di lupi, ghiandaie e di altri animali selvatici e per scoprire i segreti delle piante e i loro usi tradizionali, tra maestosi lecci secolari, corridoi di ciclamini delicate felci, incantevoli gallerie di carpini e i profumi della macchia mediterranea d'autunno.

Costo: 15 euro (gratuito per i minori)

Punto d'incontro: verrà inviato alla prenotazione

______________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking Naturalistico. Durata: circa 4 ore. Distanza percorsa: circa 10 km

• Livello escursionistico – Fondo sterrato/asfalto

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 10 km , e si snoda principalmente su sterrato/asfalto

• Obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI snack energetici, almeno 1 lt. di acqua a testa

____________________________________________



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708