Sabato 29/10 ore 10.00 appuntamento con un NUOVO ITINERARIO “Puglia ArcheoTrekking – Il Bosco di Mesola“*. Il bosco di Mesola ha un elevato valore vegetazionale per la presenza di esemplari arborei notevoli come la roverella, il fragno, il leccio, le fustaie di Pino d’Aleppo, e degli arbusti tipici della macchia mediterranea come il lentisco, la ginestra, il cisto marittimo, la quercia spinosa, il corbezzolo, il mirto, il biancospino, il pruno spinoso. Lungo il cammino si susseguono tutti gli scenari tipi del paesaggio murgiano: creste rocciose, cavità carsiche, dolci pendii e lame, campi di grano e brulli pascoli.

*Costo: 10 € (GRATUITO PER I MINORI)*

Punto d’incontro: verrà comunicato a prenotazione avvenuta

____________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking turistico. Durata: circa 3 ore Distanza percorsa: circa 7 Km

• Livello escursionistico, facile.

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 7 km, e si snoda principalmente su sentiero

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 1l. di acqua a testa

___________________________________________

NOTE: Il programma potrà subire variazioni a giudizio della guida, per motivi tecnici, di sicurezza e meteorologici



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un contatto telefonico