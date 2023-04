Lunedì 24 ore 10.00 appuntamento con Puglia ArcheoTrekking – La Rocca del Garagnone (Spinazzola). Vi porteremo dove le Murge si interrompono bruscamente dinanzi alla piana che congiunge Spinazzola a Gravina, e creano un fronte continuo, inciso di tanto in tanto dalle lame che conducono dalla valle all’altopiano. La metà di questo fronte è segnata da uno sperone di roccia, che domina la valle e controlla gli accessi alle lame. Questa punta di roccia tagliata in cima (come talvolta sono le rocce dei western classici) è il Garagnone. Qui sorgeva un castello e, forse, si stendeva una città. Il tempo ha fuso nella stessa sagoma i ruderi del castello e l’alzato roccioso; della città, invece, resistono il ricordo, qualche favola collegata alle fonti, che non mancano nella valle, il rovello di chi cerca la Silvium romana, lungo la via Appia fra Venosa e Gravina. Non mancate.

Costo: 15 euro (gratuito per i minori)

Punto d’incontro: verrà inviato alla prenotazione

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking Escursionistico 1. Durata: circa 5 ore con pausa pranzo. Distanza percorsa: circa 15 km

• Livello escursionistico – Fondo sterrato con passaggi su ROCCIA -Si richiede BUONA condizione fisica e ALLENAMENTO.

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 15 km , e si snoda principalmente su sterrato e roccia

• Obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI snack energetici, almeno 1 lt. di acqua a testa

• Pranzo a Sacco

• Presenza di salite e discese impegnative (alcuni tratti superano il 17%) Attraverseremo profondi solchi carsici e rimboschimenti di conifere. Gran parte del tour è senza ombra. Crema solare, cappellino e qualsiasi protezione obbligatoria.

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708