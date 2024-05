Per la rassegna “La Puglia che ride” a Capurso in scena Giovanni Cacioppo e Valentina Persia

In arrivo a Capurso la quarta edizione della rassegna di cabaret e teatro comico “La Puglia che ride” a cura di Capurso Web Tv e dell’Associazione Promolab716 di Capurso, che anche quest’anno ha in programma un doppio appuntamento per il suo pubblico.

Nata nel 2021, la rassegna ha segnato un momento importante della storia capursese e non solo. Nel suo nome sono racchiusi i due principi ispiratori: il desiderio di tornare a vivere momenti di spensieratezza, divertirsi e ridere dopo la pandemia, associando alla volontà di ridere anche il nome della Puglia, regione dal forte richiamo turistico per le bellezze territoriali e l’immenso patrimonio immateriale che offre.

Con questo spirito la rassegna va avanti e propone al pubblico due nuove date da segnare nel calendario per il 2024. Martedì 16 luglio (ore 21.15) sul palco allestito davanti all’iconico sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo arriverà il comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo siciliano Giovanni Cacioppo con “Ho scagliato la prima pietra”. Mercoledì 17 luglio (ore 21.15) toccherà invece a Valentina Persia esibirsi per il pubblico capursese e non solo con il suo “Ma che te ridi?!”. I biglietti sono in vendita a partire da oggi su Ciao Tickets https://www.ciaotickets.com/ promolab716.

“Fin dalla prima edizione la scelta degli artisti da ospitare è ricaduta volutamente su nomi di rilevanza nazionale. Sul nostro palco si sono esibiti artisti come Rimbamband, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo con il loro celebre duo Toti & Tata; Teo Teocoli; Giorgio Panariello, Giovanni Vernia - spiega Ermanno Nitti, presidente di Promolab716. - Quest’anno la produzione intende dar seguito ad una nuova ed esilarante edizione del festival nel segno della continuità, continuando a dedicare serate di spensieratezza al pubblico fidelizzato che è la vera forza motrice di questo evento insieme ai numerosi partner che ci danno la possibilità di continuare a portare avanti il nostro progetto”.

ABBONAMENTI E BIGLIETTI:

Posti numerati a scelta su pianta

ABBONAMENTO DUE SPETTACOLI

Poltronissima: 20,00€ + prevendita 3,00€

Poltrona: 15,00€ + prevendita 2,00€

Gradinata: 11,00€ + prevendita 1,00€



SINGOLO SPETTACOLO

Poltronissima: 13,50€ + prevendita 1,50€

Poltrona: 10,00€ + prevendita 1,00€

Gradinata: 7,00€ + prevendita 1,00€

I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili su Ciao Tickets all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/ promolab716 e in tutti i punti prevendita abituali del circuito.

A Capurso punto vendita accreditato Ciao Tickets è 101 Caffè in via Madonna del Pozzo, 172.

Per info abbonamenti, biglietti e modalità di ingresso chiamare il +39 3883062048 o inviare una mail a promolab716@gmail.com.

SCHEDE SPETTACOLI

Valentina Persia - Ma che te ridi?!

Arrivata alla fatidica, ma bellissima età di cinquanta anni (a quaranta non si lamentava) Valentina tira le somme del vissuto con le dovute sottrazioni, divisioni e moltiplicazioni e partendo dal presupposto che in matematica non è mai stata un genio. Si ride, si balla, si canta, si riflette e perché no, ci si spoglia. “Hai visto mai che: se cinquanta mi dà tanto, mi sistemo e me ne vanto!”.

Un viaggio nei cinquant’anni del vissuto dell’artista, trenta dei quali trascorsi sul palcoscenico, che nonostante tutto non ha mai perso la voglia di ridere e far sorridere gli altri senza far mancare allo spettatore il richiamo del suo esordio televisivo e teatrale tra: imitazioni, barzellette, canzoni e momenti d’intimità.

Giovanni Cacioppo - Ho scagliato la prima pietra.

Ho scagliato la prima pietra vuole essere un'analisi di costume e di abitudini sociali inerenti alla nostra epoca, naturalmente trattati con chiave ironica.

Il titolo dello spettacolo non va inteso come il gesto di chi è senza peccato (anzi), ma di chi con questa azione vuole sensibilizzare, fare riflettere il pubblico ed innescare una reazione.

Si informa il pubblico su come mettere in atto piccole furbizie per evitare multe ai posti di blocco, come comportarsi al ristorante in tempi di crisi, cosa può capitare in una vacanza low cost ecc. ecc...

L'uso del web, dei social, la mancanza di lavoro, le aspettative di vita, la moda, gli usi ed i vizi della nostra epoca sono i binari sui quali stiamo viaggiando ed insieme cercheremo di capire dove ci stanno portando; con paradossi e sarcasmo si cerca di trovare il bandolo della matassa se quello che facciamo è giusto, è sbagliato o semplicemente è.