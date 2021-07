Omaggio al Maestro, la rassegna “Speciale Puglia sotto le stelle” nell’Arena Kismet

Tutta colpa di quella promessa fatta da ragazzo davanti alla tomba di Molière: è così che Carlo Formigoni ha dedicato la sua vita al teatro, diventando un esempio da seguire in tutta Europa. Al Maestro la rassegna “Speciale Puglia sotto le stelle” nell’Arena Kismet, a cura di Teresa Ludovico, dedica un Omaggio.

Partito dal Berliner Ensemble negli anni Cinquanta del secolo scorso per giungere poi a Milano, al Teatro del Sole da lui fondato nel 1971, e con cui ha inventato il teatro ragazzi italiano, per arrivare infine in Puglia dove ha fatto nascere il Teatro Kismet a Bari e negli ultimi tre decenni a Cisternino, qui ha creato un magico teatro sull’aia, fra i trulli, con la sua compagnia il Teatro dell'Altopiano dove il teatro è messo in scena come duemila anni fa.

Un'occasione da non perdere quella dell’Arena Kismet per vedere gli ultimi due lavori di Carlo Formigoni:

il 16 luglio (ore 21) va in scena “L’anima buona di Sezuan” di Bertolt Brecht, regia Carlo Formigoni, Dario Lacitignola, Marcantonio Gallo, con Francesca Argentiero, Adriano Basile , Antonio D’Andria, Giancarlo Luce, Dario Lacitignola, Onofrio Fortunato, Renza De Cesare, Salvatore Laghezza, Marcantonio Gallo, Maria Semeraro, Chiara Torsello, Patrizia Fazio, Emiliano Corbanese, scene Lisa Serio, maschere Renzo Antonello. Il 17 luglio (ore 21) si volge lo sguardo verso il teatro di Sofocle: Formigoni porta sul palcoscenico dell’Arena Kismet il dramma della colpa con “Oedipus Rex” con Giancarlo Luce, Vito Latorre, Salvatore Laghezza, Antonio D’Andria, Onofrio Fortunato. Una produzione Teatro delle Forche.

Questo “Omaggio al Maestro” di Teatri di Bari celebra un percorso artistico unico nel suo genere, che nel segno di Molière e Brecht ha creato un teatro personale e ancora oggi vivo.

INFO https://www.teatridibari.it/events/

Biglietto 8 euro, acquistabile sul circuito Vivaticket.com. Per informazioni: 080 579 76 67 – 335 805 22 11 / botteghino@teatrokismet.it. Botteghino del Teatro Kismet attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 -12.30 / 16.30-19 e due ore prima dello spettacolo. Chiuso il lunedì.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...