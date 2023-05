Prezzo non disponibile

Domenica 28 ore 10.00 appuntamento con "Puglia Trekking - La Costa dei Trabucchi". Un percorso meraviglioso dove potremo ammirare i seguenti trabucchi: trabucco di punta lunga, torre di Porticello, trabucco di Molinella, trabucco Tufara, spiaggia lunga (dei surfisti).

Costo: 15 euro pagabili qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...

Punto d'incontro trabucco di San Lorenzo Vieste https://g.page/trabucco-san-lorenzo?share

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking turistico. Durata: circa 7/8 ore. Distanza percorsa: circa 20 Km ad anello

• Livello escursionistico, con dislivelli minimi di circa 80 mt (+)

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 20 km, e si snoda principalmente su scogliere e spiagge. Attraverseremo un piccolo fiume sulla spiaggia (scalzi )

• Crema solare

•Cappello e occhiali da sole

•Costume da bagno

• Abbigliamento tecnico a strati leggero. Obbligatori ricambi anche con sandali e pantaloncini corti, scarpe da trekking o ginnastica comode acqua ( circa 1.5 LT. )

• Cappellino occhiali da sole

• Creme solari

• Colazione a sacco snack non salati, frutta secca, altro.

• Pranzo a sacco

• Per chi vuole costume da bagno

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Possono partecipare i bambini di età superiore agli anni 13

Il programma potrà subire variazioni a giudizio della guida, per motivi tecnici, di sicurezza e metereologici.



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.