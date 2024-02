Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica 11 ore 09.30 – appuntamento con “Puglia Trekking – La Gravina di Laterza”. Saremo all’interno dello Splendido Parco Regionale della Terra delle Gravine dove potremo ammirare uno dei più maestosi Canyon Europei, che nulla ha da invidiare ai più famosi d’oltreoceano. Partendo dal centro visite LIPU e camminando lungo il costone est, seguiremo un percorso in linea andata/ritorno, dove immersi dalla macchia mediterranea, potremo ammirare la gravina in tutto il suo splendore e da svariati punti di vista.

______________________________________________________________

Costo: 15€ (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d’incontro: Centro Visite LIPU Gravina di Laterza (TA)

https://maps.app.goo.gl/FuE24cU953KkotKu6

_______________________________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking su sentiero. Durata di circa 3 ore.

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 09.30 Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 10 km, e si snoda principalmente su sentiero con dislivelli minimi (+/- 100m)

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; pantaloni lunghi, indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way, snack energetici, almeno 1lt. di acqua a testa

________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il cognome, il numero di partecipanti e un contatto telefonico