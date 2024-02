Domenica 18 ore 10.30 appuntamento con "Puglia Trekking - Le Meraviglie del Bosco di Faeto". Immerso nel silenzio della natura, a ridosso dei Monti Dauni, il bosco, nella sua piccola espansione di 121 ettari, è una vera e propria chicca immersa in un paesaggio ameno, in cui la rigogliosa vegetazione viene sovrastata da alberi giganteschi che affascinano in tutte le stagioni dell’anno naturalisti e turisti provenienti da tutte le zone d’Italia. Partiremo dal piano delle Noci e finiremo l'escursione presso lo spaccio "Moreno" tra salumi e formaggi tipici e caseificio Castelluccio

Costo: 15€ da pagare solo online qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumupstore.co...

Punto d'incontro: Faeto

EQUIPAGGIAMENTO:

Maglietta termica, t-shirt, Pile giacca antipioggia(tipo K Way).

Scarpe da trekking e scarpe di ricambio per il viaggio.

Calze di scorta, occhiali da sole e crema solare

Borraccia termica o bottiglia di plastica 1.5 totale di acqua, snack e PRANZO a sacco.

FACOLTATIVI: Bastoncini da trekking, macchina fotografica

T. E. (escursionistico facile)

Distanza: 8 km ad anello

REGOLAMENTO: Obblighi dei partecipanti

I partecipanti sono tenuti a:

• rispettare gli orari di partenza e il programma stabilito, adeguandosi alle eventuali variazioni apportate dalle guide;

• presentarsi con una condizione psicofisica, un abbigliamento e un’attrezzatura adeguati all’escursione. In caso di dubbi, confrontarsi con le guide prima della giornata dell’escursione;

• mantenere un comportamento disciplinato nel corso dell’iniziativa, rispettando le persone e le proprietà private e attenendosi alle disposizioni impartite dalle guide.

Accettando il presente regolamento, il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buona salute e in una condizione psico-fisica idonea alla pratica dell’escursione. Dichiara inoltre di aver fornito alle guide ogni eventuale informazione utile alla corretta valutazione della propria idoneità.



PRENOTAZIONE obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico.