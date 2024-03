Puglia Women AI, a Bari il primo bootcamp al femminile sull’intelligenza artificiale

Nasce a Bari il primo bootcamp completamente al femminile per avvicinare le donne all’intelligenza artificiale, Puglia Women AI, mai realizzato prima. Per un intero fine settimana, il 22, 23 e 24 Marzo, nel padiglione 152 della Regione Puglia in Fiera del Levante, le partecipanti potranno imparare a sfruttare al massimo le intelligenze artificiali generative come ChatGPT, ormai competenza imprescindibile in qualsiasi ambito.

L’evento è realizzato da Puglia Women Lead e ospitato da Regione Puglia nel padiglione in Fiera del Levante. Dopo il successo dello scorso anno di Puglia Women Code, il primo bootcamp di programmazione web al femminile, Puglia Women Lead torna ad avvicinare donne di qualsiasi età e formazione alla tecnologia, e connettere le partecipanti con aziende che operano in ambito tecnologico e digitale. Durante l’evento di formazione, le partecipanti potranno apprendere nozioni di base e applicarle a progetti che verranno premiati alla fine dell’evento, lavorando in team, seguite da professionisti esperti. L’evento è dedicato a tutte le donne: non è richiesta alcuna conoscenza di base, soltanto tanta voglia di sperimentare e imparare senza paura di sbagliare, in un contesto stimolante e d’ispirazione.

Perché partecipare a Puglia Women AI?

Perché l’IA è una tecnologia rivoluzionaria, cruciale per crescere professionalmente in ogni ambito. Perché tutte le partecipanti avranno la possibilità di ascoltare e trarre ispirazione da donne e uomini che racconteranno i loro percorsi nel mondo del lavoro e del digitale. Ma soprattutto, perché potranno entrare in contatto con aziende virtuose che cercano talenti in Puglia. Pirelli è il Main Sponsor dell’evento. Fincons Group, Intelligo, ITS Apulia Digital Maker, Intesa Sanpaolo e Gruppo Master supportano il bootcamp come sponsor.

Infine, durante Puglia Women AI, i professionisti che guideranno i vari team osserveranno le partecipanti, identificando chi si sarà distinta per proattività, collaborazione, creatività e velocità di apprendimento. A loro sarà assegnata una borsa di studio offerta dai partner Data Masters e Aulab, al fine di poter beneficiare gratuitamente di un corso di formazione in intelligenza artificiale generativa.

È possibile trovare tutte le informazioni riguardo l’evento e le modalità d’iscrizione su: https://pugliawomenlead.com/ prodotto/puglia-women-ai/

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio di: Regione Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, Confindustria Giovani Bari e Bat e Distretto Produttivo dell’Informatica. Main sponsor: Pirelli. Sponsor: Fincons Group, Intelligo, ITS Apulia Digital Maker, Intesa Sanpaolo, Gruppo Master. Partner di formazione: Data Masters, Aulab e Feedel PugliAI. Community Partner: Donne 4.0, ABCD, Amazing Puglia, Impact Hub, Sud Digital?, Switch Up, Associazione pugliesi. Partner comunicazione: Likeabee.

Chi è Puglia Women Lead

Puglia Women Lead è una community inclusiva il cui scopo è contribuire alla creazione di pari opportunità in Puglia e al Sud Italia, puntando sulle competenze digitali e promuovendo la crescita personale e professionale: persone ispirate e capaci, unite dall’ambizione di realizzare un cambiamento significativo. La sua missione è quella di lavorare a un presente e un futuro più equi, in cui il successo e il talento siano misurati in modo paritario e il genere non sia più una barriera. Puglia Women Lead punta sulle competenze digitali, per offrire la possibilità a chiunque voglia restare al Sud di costruire il proprio percorso professionale, conciliandolo con le proprie scelte personali.

INFO

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Venerdì 22 Marzo

15.00 – Registrazioni e Welcome Kit

16.30 – Intro e saluti istituzionali

17.00 – Speech

17.15 – Presentazione degli sponsor e delle sfide, con suddivisione team

17.45 – Lecture Design Thinking

18.15 – Inizio lavori

19.00 – Speech

Sabato 23 Marzo

08.30 – Buongiorno con Meditazione Colazione

09.00 – Speech

09.15 – Lecture: Panoramica di Generative AI, Focus su ChatGPT e Prompt Engineering

10.00 – Lavoro in team

10.30 – Coffee break

10.45 – Lecture: Prototype Design, come progettare un Prototipo con AI Generativa

11.00 – Lavoro in team

13.30 – Lunch Break

14.30 – Energyzer

14.45 – Lecture: AI per sviluppo software: framework principali

15.30 – Lavoro in team

16.30 – Coffee break

16.45 – Lavoro in team

19.30 – Speech

20.00 – Birra e networking

21.00 – Invadiamo Bari Vecchia

Domenica 24 Marzo

08.30 – Buongiorno con Meditazione Colazione

09.00 – Speech

09.15 – Lecture: AI per sviluppo software: front-end

10.00 – Lavoro in team

10.30 – Coffee break

10.45 – Lavoro in team

13.30 – Lunch Break

14.30 – Energyzer

14.45 – Lavoro in team

15.30 – Inizio consegna

16.15 – Scadenza consegna

16.30 – Welcome Giudic* e presentazioni progetti

17.30 – Panel Sponsor

18.00 – Speech

19.00 – Aperitivo chiusura