Venerdì 04 e 11 agosto ore 17:00 appuntamento con PugliArte da Mare - Visita in barca a Vela. Faremo uno speciale viaggio durante il quale le nostre guide saranno pronti a svelarti i segreti nascosti dietro ogni angolo della nostra costa! Allora, sei pronto per il richiamo delle sirene? Molte sono le leggende e le storie che ascolterai. Partiremo da Bari e navigheremo lungo la costa fino a Mola di Bari, attraversando un mare di storie e leggende: dal misterioso isolotto di Monte Rosso, ai bombardamenti del porto nel 1943, all'arrivo delle reliquie di San Nicola sino a Mola di Bari.. ???

Durante il tour verrà data la possibilità di far un bel bagno e ceneremo a bordo con le buonissime Patate, Riso e Cozze, un calice di vino e una fetta di anguria

Durata tour: 4 ore

Numero massimo partecipanti: 7.

POSTI LIMITATI

______________________________________________

Costo: 80 euro (comprensivo di cena a bordo)

________________________________________________

Punto d'incontro: Molo San Nicola

________________________________________________

REGOLAMENTO:

? Tutti i partecipanti devono comunicare all'organizzazione eventuali problematiche fisiche

?Tutti i partecipanti devono comunicare all'organizzazione se non sono in grado di nuotare

?Tutti i partecipanti devono comunicare all'organizzazione eventuali intolleranze o se si è vegetariani o vegani

? Si avvisa che in barca si sale senza scarpe o eventualmente con scarpette da mare pulite

? Si consiglia di indossare un porta cellulare a tracolla e comunque l'organizzazione non si rende responsabile di eventuali cadute in mare di oggetti personali.

? Si consiglia di portare capellino e crema solare

? Si consiglia di portare telo da mare e ricambio per cambiarsi dopo il bagno. L'imbarcazione è provvista di cabina e bagno a bordo



N.B. In caso di previsioni avverse la visita potrà essere spostata a data successiva o nel caso di cambiamenti repentini o difficoltà durante il viaggio il Comandante potrà modificare il percorso o decidere in maniera arbitrale di rientrare al molo.



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono