Per tutto il mese di Agosto appuntamento con "PugliArte sotto le stelle". Non c’è cosa più romantica che visitare la Nostra Bari di sera sotto un cielo stellato e in compagnia della persona che si ama, ma anche passeggiare per la città medievale di Bari in compagnia degli amici. Nasce così l’idea promossa dall’Associazione PugliArte “Bari Sotto le Stelle”, per dare a tutti gli appassionati la possibilità di visitare le splendide viuzze ma anche siti poco conosciuti della nostra antica città Accompagnati da esperte guide, quali, storici e archeologi, l’iniziativa si propone di far conoscere la storia di Bari, attraverso fonti storiche e le varie leggende che si sono sviluppate nel corso del tempo. Un viaggio interessante e affascinate in grado di rievocare tutto il sapore e il mistero che per secoli ha avvolto alcuni dei luoghi più caratteristici del centro antico. Qui il programma:

02/08 ore 19.00 "Walking & Tasting Tour

Visita alla Bari Medievale con assaggio di sgagliozze o focaccia

Punto d'incontro: Piazza del Ferrarese

Costo: 15 euro (RIDOTTO A 5€ PER I MINORI)

04/08 ore 19.00 "Bari Parigina". Scopriremo i legami tra Bari e la capitale francese e vi sveleremo il mistero del famoso motto: Se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari. Curiosi?

Punto d'incontro: Piazza Garibaldi

Costo: 10 euro (VISITA GRATUITA PER I MINORI)

05/08 ore 19.00 "Il quartiere che non c’è – alla scoperta dell’Umbertino". Seguendo la Storia leggendone sui muri le tracce che inesorabilmente stanno sbiadendo ma che riecheggiano nelle storie che Pasquale D’Attoma ha scritto per raccontare al meglio questo specchio in cui la storia di Bari si lascia leggere.

Punto d'incontro: Piazza eroi del mare, panchine alle spalle del monumento a Crollalanza

Costo: 15 euro (VISITA GRATUITA PER I MINORI)

08/08 ore 20.00 "Bari tra streghe e leggende" Accompagnati dall'attore Pasquale D'Attoma passeggeremo tra i vicoli di Bari vecchia scoprendo luoghi e racconti di streghe e personaggi della tradizione popolare barese.

Costo: 15 euro (VISITA GRATUITA PER I MINORI)

09/08 ore 19.00 "Le Fortificazioni Medievali" E’ fortificata da mura nella parte che guarda verso la terra ferma e da un castello.[…](Da Giovanni Adorno, Itinerarium Terrae Sanctae). ”Scopriremo insieme le grandiosi fortificazioni di Bari”.

Costo: 10 euro (VISITA GRATUITA PER I MINORI)

09/08 ore 19.00 "Bari e il Mare con aperitivo. Scopriremo le bellezze delle architetture liberty e razionaliste realizzate a cavallo di due secoli. Alla fine del tour ci fermeremo per un aperitivo di mare da degustare tutti insieme.

Punto d'incontro: Largo Adua

Costo:



10/08 ore 19.30 "Il mito del Bosco nel cielo stellato - Speciale San Lorenzo" Ascolteremo storie ed osserveremo le stelle e le leggende nascoste di Torre di Castiglione.

Punto d'incontro: Torre di Castiglione (Conversano)

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI)

11/08 ore 19.30 "Walking dalla città allo scoglio, la città e l'eremita". Attraverso una antica strada rurale, cammineremo ammirando il tramonto rosa della Puglia e vi parleremo di storie antiche e mitologiche, il tutto godendo di uno scorcio unico su Polignano e la sua isola.

Punto d'incontro: Piazza Trinità c/o largo antistante la chiesa della trinità

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI)

12/08 ore 20.00 "Lupommini e altri misteri: le leggende di Conversano "Una visita guidata teatralizzata con racconti sui misteri della città di Conversano. Scopriremo vicoli e ascolteremo storie note e poco note.

Punto d'incontro: Villa dei Caduti

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.