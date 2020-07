Lunedì 10 (notte di San Lorenzo) ore 20.30 appuntamento con “PugliArte sotto le stelle – ARCHEO TREKKING ASTRONOMICO”. Accompagnati da un astrofilo osserveremo il cielo stellato sulla splendida costa di Polignano. Nella giornata di sabato vi sarà una introduzione semplificata alla nostra posizione nella Via Lattea e nell'Universo attraverso la conoscenza delle distanze siderali. Sarà possibile osservare il triangolo estivo Altair, Deneb, Vega, le maggiori costellazioni, l'orsa maggiore e minore

Costo: 12 euro

Punto d’incontro: Cala Fetente c/o parcheggio lido Fetente

______________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking turistico. Durata: circa 2,5 ore. Distanza percorsa: circa 6 Km

• Livello escursionistico, facile, con passaggi sulla scogliera e su ciottolame.

• Incontro ore 20.15. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 6 km, e si snoda principalmente sulla costa

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa

• Spray anti zanzare

• Cena al sacco (non obbligatorio)

• Telo da mare

• Torcia frontale o luce cellulare

__________________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Per questa escursione preferiamo che a partecipare siano solo adulti

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando un cognome, il numero di partecipanti e un recapito telefonico.