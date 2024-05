SABATO 25 MAGGIO a BimBumBam, Piazza Pio XII, 13 - Terlizzi -

La stagione si chiude con i Sabato in compagnia, come abbiamo aperto: con i burattini in piazza, ma questa volta saranno i piccoli amici ad essere i burattinai.

"Costruiamo i burattini in compagnia di Zia Nora" è stato il laboratorio che ci ha accompagnato pe tutta la stagione, da un idea della simpatica e dolce Nora Sasso, e Sabato

portiamo in scena lo spettacolo conclusivo dove possono partecipare diventare burattinai anche coloro che non hanno partecipato alle fasi precedenti.

il titolo: PULCINELLA E L'ACQUA MAGICA

appuntamento alle ore 18.00 in sede per le prove

ed alle 20.00 con una festosa carovana andremo in Piazza Pio XII per potare al pubblico lo spettacolo.



INFO e PRENOTAZIONI entro le ore 21 di Venerdi 24 Maggio

ai numeri 3403495018 - 3406190019





Intanto a Giugno si riapre il tetto di Vico I Gesmundo per la seconda edizione di Teatro Sul Tetto