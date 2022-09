''Pulcinella Pizza Festival'', a Bari i sapori e le eccellenze della tradizione napoletana

Capisaldi dell’evento saranno: L’arte tradizionale dei “pizzaioli napoletani”

Riconosciuta dall’ UNESCO come parte del patrimonio culturale dell’umanità, trasmessa di generazione in generazione e continuamente ricreata, in grado di fornire alla comunità un senso di identità, di continuità e di promuovere il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.

L’arte musicale della “pusteggia”

Questa è l’antica arte dei suonatori di strada. La pusteggia consisteva in un gruppo, più o meno nutrito di musicisti, che si riunivano in un posto pubblico e cominciavano ad intonare le canzoni più antiche e belle della tradizione napoletana. Uno cantava e gli altri lo accompagnavano con il mandolino, la chitarra, il violino e il tamburello.

L’arte teatrale delle “guarattelle”

Le guarattelle sono gli spettacoli di burattini a guanto della tradizione napoletana. Un’arte popolare tramandata oralmente da più di 500 anni. Protagonista e anima delle storie è Pulcinella, un essere libero che, con la sua magica voce, rinnova in scena l’eterno conflitto tra bene e male, tra il bianco e il nero della sua maschera, icona indiscussa di Napoli, chiamata anche “la città di Pulcinella”.

INGRESSO GRATUITO

Gli orari:

- Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 24.00

- Sabato dalle ore 18.00 alle ore 24.00

- Domenica dalle ore 18.00 alle ore 24.00

- Lunedì dalle ore 18.00 alle ore 24.00