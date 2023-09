Torna l'appuntamento Puliamo Cassano e Alta Murgia Pulita

Domenica 1 ottobre, con raduno alle ore 9.00 presso la rotonda in Zona Sacro Cuore (ex 167), torna Puliamo Cassano e Alta Murgia Pulita, l’edizione tutta murgiana di Puliamo il Mondo organizzato su scala nazionale da Legambiente con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: una grande lezione di educazione civica a cui sono invitati Amministrazioni Comunali, Enti, Associazioni, Scuole e Cittadini a dare un segno del proprio coinvolgimento con piccole azioni concrete di cura dei luoghi che si frequentano ogni giorno.

Il tema di questa edizione nazionale è: “Per un Clima di Pace", un messaggio chiaro con cui Legambiente Cassano ha voluto fare l’appello per unire le forze al fine di:

allargare i “Presidi di Bellezza” territoriali

restituire alle nostre comunità luoghi più puliti, accoglienti, inclusivi

combattere tutti insieme la piaga dei rifiuti abbandonati

costruire un mondo sostenibile per tutti, in un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, con gli altri esseri viventi e la natura.

Certo - dichiara Pasquale Molinari, presidente Legambiente Cassano -, una sola giornata non può risolvere l'annoso e complesso problema culturale dell’abbandono dei rifiuti che, purtroppo, interessa tutto il territorio murgiano. E ne tanto meno, può cambiare la stupidità umana della guerra o spiegare il concetto di integrazione intesa come inclusione di diverse identità in un ambiente comune (vivibile) chiamato Terra dove qualcuno dimentica, con troppa facilità, di essere un semplice ospite di passaggio. Ma, come volontari, siamo testardamente convinti che l’impegno collettivo unito all’esempio possa, ancora, essere più efficace delle parole.



E allora queste iniziative non sono inutili, ma al contrario assumono un ruolo chiave per promuovere l’importanza di unirsi, incontrarsi, fare comunità, dialogare su problemi comuni e buone pratiche (rifiuti, cambiamenti climatici, economia circolare, mobilità attiva e verde urbano..), muoversi a piccoli passi con cittadini, imprese e associazioni che abitano il nostro meraviglioso territorio per attivarli e motivarli ad abbracciare progettualità e stili di vita sostenibili nel breve, medio e lungo periodo, per creare sinergie ed opportunità.



Perché, oggi più che mai, c' è bisogno di un circolo virtuoso di collaborazione per costruire delle comunità fautrici di una società pacifica che, oltre distanze e confini materiali, promuove il rispetto di un meraviglioso patrimonio comune a vocazione culturale, storica, artistica, paesaggistica, turistica da cui dipende salute, benessere, economia, integrazione e la stessa vita.



E così all’appello di Legambiente Cassano per questa undicesima edizione locale ha prontamente risposto il Comune di Cassano delle Murge seguito in coro dai Comuni di Sannicandro di Bari, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle, Altamura e dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia oltre alla rete di associazioni tra cui il Movimento Laudato Sì, il Comitato per la Pace di Terra di Bari, la Pubblica Assistenza di Cassano, il Circolo di Legambiente Trani, il Centro SPRAR di Cassano, l’

UNPLI “La Murgianella APS e UNPLI Puglia.