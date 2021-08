Pulizia del molo San Nicola di Bari organizzta dall'associazione “I Custodi della Bellezza” in occasione della giornata di preghiera e custodia del creato

L'associazione I custodi della bellezza in sintonia con tutte le chiese europee e con la collaborazione di AMIU Puglia, organizza il 1 Settembre 2021, in occasione della giornata di preghiera e custodia del creato istituita da papa Francesco che quest’anno ha come tema: “Camminare in una vita nuova (Rm 6,4). La transizione ecologica per la cura della vita”, la pulizia del molo Sant’Antonio di Bari.

La manifestazione si pone come obiettivo prima di tutto quello di far conoscere la storia del molo di Sant’Antonio e poi di effettuare la pulizia di un luogo bello e storico di Bari e della marineria barese.

ore 18:00 Raduno presso il molo San Nicola e racconto della storia del molo.

ore 18:30 Pulizia del molo.

ore 19:30 Momento di preghiera presieduto dal padre spirituale diacono Nicola Rondinone.

ore 20:00 Momento conviviale con degustazione della focaccia barese.