Putignano, al Teatro comunale in scena 'Figli di Farinella', L'Avvocato in concerto al Museo Civico

Sarà un weekend lungo all’insegna del teatro, della musica e della creatività quello in programma a Putignano a partire da domani, venerdì 6 maggio. I luoghi della cultura continuano ad animarsi e ad offrire sempre più occasioni per stare insieme, condividere la bellezza dell’arte e della cultura.

A partire da venerdì 6, fino a martedì 10 maggio, il Teatro Comunale di Putignano ospiterà la compagnia “Figli di Farinella” che dopo due anni torna a calcare il palcoscenico con lo spettacolo Cos’è la vita. La nuova commedia in tre atti di Luciano Lavarra. Info tel. 333.9499579 | 333.3222534

Sabato 7 maggio al via i laboratori didattici per bambini dai 6 ai 12 anni al Museo Civico “Romanazzi Carducci” (piazza Plebiscito). Quattro pomeriggi (il 7, 14, 21 e 28 maggio), dalle ore 17:00 alle 19:00, da trascorrere tra fantasia, avventura e divertimento. Ticket 2,00€. Posti limitati, prenotazione all’email musap@comune.putignano.ba.it.

Domenica 8 maggio spazio alla musica. Il giardino pensile del Museo Civico farà da cornice al secondo appuntamento di “Melodie di maggio”. Protagonista del prossimo concerto in giardino Lavvocato, nome d’arte di Francesco Mastrangelo, cantautore e avvocato pugliese. Dal 2002 è la voce, chitarra acustica e penna dei PUNTInESPANSIONE. Con la band nel corso degli anni calca centinaia di palchi aprendo artisti come Caparezza, The Zen Circus, Marta sui Tubi, Paolo Belli e BandaBardò. Riceve inoltre numerosi riconoscimenti come il Premio Pigro (Ivan Graziani) e il Premio della critica a Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty. Nel 2021 Lavvocato è pronto per il suo esordio solista, con un lavoro che vede la collaborazione, per la composizione della canzoni, di Gaetano Camporeale (tastierista di Caparezza e già produttore artistico dei PuntinEspansione), del chitarrista Gianni Pinto e del musicista Massimo Bonuccelli per la programmazione elettronica.

Al giardino pensile del Museo Civico, domenica 8 maggio, Lavvocato proporrà i brani tratti dal suo primo disco Parte in causa, in un live acustico e intimo teso a valorizzare la carica emotiva dei brani. Spettacoli alle ore 19:00 e alle ore 20:00. Ticket 6,00€ (concerto più visita del Museo dalle ore 17:00 alle 18:30). Posti limitati, ingresso su prenotazione scrivendo alla mail musap@comune.putignano. ba.it. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all’interno.