'Qua qua qua attaccati là' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

“QUA QUA ATTACCATI LÀ” è la storia avventurosa di Oche Magiche, Principesse Ribelli e Giovani Coraggiosi che la compagnia friulana Ortoteatro porterà in scena sul palco della Casa di Pulcinella Sabato 26 e domenica 27 marzo ore 18.00

con Federica Guerra

Scene, figure e costumi di Mauro Fornasier e Paolo Pezzutti

Si ringraziano Alessandra Gusso e Lucia Peressin

Musiche originali di Giorgio Rizzi

Testo e regia di Fabio Scaramucci



dai 4 anni

Quante volte ci obbligano a fare le cose che non vogliamo fare! Uffa!

Io, però, voglio fare come la Principessa. Lei non ascoltava nessuno. nessuno!

Sapeva quello che voleva e nessuno la poteva obbligare a fare cose che non le piacevano.

E se nella nostra storia, poi, ci fossero oltre alla Principessa un Re che vuole comandare, un giovane tanto ma tanto carino, un Conte che non conta nulla ed un’oca magica? Ed anche un gatto, perché no..

Ma allora sì che, mescolando questi ingredienti, verrebbe fuori una grande avventura!

Spettacolo di teatro di figura e attrice dedicato ai bambini da 4 anni in su e pubblico di famiglie.

Lo spettacolo, oltre che essere una fiaba popolare divertente ed avventurosa, parla del ruolo della donna nella società di un tempo e di oggi, educando al rispetto e alla non violenza.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 la domenica dalle 9.30 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5