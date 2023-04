Il 25 aprile Una giornata con Pic-Nic e Quad a Cassano delle Murge

Prezzo non disponibile

Un Pic-Nic sull'AIA è la soluzione ideale: attività speciali, pranzo a sacco con possibilità di acquisto in loco di prodotti a Km0 e tanto divertimento per grandi e piccini. Ci sraà anche l'occasione per vivere l'esperienza del QUAD sull'AIA dell'AMICIZIA

Il 25 aprile che il 1 maggio, sia per i più grandi che per i più piccoli, sarà possibile vivere l'avventura del QUAD

Per il giro adulti : per prenotazioni contattare il numero 3921084263

Per i piccini , prenotare in loco

Tavoli disponibili sia al coperto che all'aperto

Eventuali cambi di programma saranno tempestivamente comunicati su questa pagina

Per ogni dubbio

wa su 080-763393

info@amicizia.it - info@festeesaporimurgiani.it

C.da Cristo Fasano 162 - Cassano delle Murge