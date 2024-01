All'AncheCinema di Bari in scena 'Quale droga fa per me?'

In scena all’AncheCinema di Bari, giovedì 25 gennaio, ore 20.30, Quale droga fa per me? Una conferenza monologo dal testo di Kai Hensel, interpretato da Stella Addario con regia e impianto scenico di Marinella Anaclerio.

Uno spettacolo che ha come protagonista una sprovveduta casalinga, madre di un bimbo problematico e con un marito distratto ed assente, che decide di affrontare il vuoto di un'esistenza già segnata fino alla sua conclusione, battendo vie non consuete alla sua “categoria". Grazie al garzone dell'idraulico che viene a ripararle una perdita in casa, scopre l'Ecstasy e da lì comincia ad esplorare il mondo delle droghe con passione e serietà.

Il frutto di questa esperienza diventa materia di un'accorata dissertazione che ha il fine di facilitare gli spettatori interessati nella scelta dell'additivo chimico o naturale, che li aiuti a condurre il proprio personale viaggio sulla terra. Certo, poi...quello che si svelerà agli occhi del pubblico sarà ben lontano da quanto ella dice...

Un viaggio allucinato nei meandri nascosti della vita quotidiana di una donna comune interpretata da Stella Addario, in cui la protagonista guiderà il pubblico in un singolare percorso alla ricerca della felicità. Nume tutelare è Seneca, onnipresente con i suoi aforismi, saggezza in pillole per orientarsi e confrontarsi nei momenti bui

Lo spettacolo sarà in programma, sempre all’AncheCinema per un matinée dedicato alle scuole venerdì 26 gennaio, ore 10:00.

GIOVEDÌ 25 GENNAIO, ORE 20:30

VENERDÌ 26 GENNAIO, ORE 10:00 (Matinée per le scuole)

AncheCinema (Corso Italia 112, Bari)

QUALE DROGA FA PER ME?

Di Kai Hensel

Traduzione di Marit Nissen – Monica Casadei

Regia e impianto scenico Marinella Anaclerio

Con Stella Addario

Immagini Lorenzo Scotto di Luzio

Costumi Jessica Zambelli

Oggetti di scena Marco Zezza

Progetto di M. Anaclerio e M. Nappo

Foto Patrizia Memeo

Organizzazione Dario Giliberti

Comunicazione Marilù Ursi

Amministrazione Lucia di Mauro

Info e botteghino

Biglietti online per la replica serale disponibili su Vivaticket e al botteghino del Teatro AncheCinema.

Info per replica serale e matinée dedicato alle scuole: 329 64 99 552 (sms/whatsapp), comunicazione@ compagniadelsole.com.