Quali rischi possono causare le antenne 5G? Sostanzialmente a questo interrogativo si cercherà di dare risposte in un incontro formativo organizzato a fine mese a Bari da Alleanza Italiana Stop 5G. L'incontro avrà luogo presso la sede dell'associazione “Il mondo che voglio”, in via Nazionale 19, nel quartiere di Bari Palese., il 31 ottobre, domenica, alle ore 11.00. Interverranno Giancarlo Vincitorio, giornalista e coordinatore Stop5G Puglia”, Filomeno Caruso, medico esperto in idroclimatologia medica, Leonardo Ferrara, docente MIUR in scienze giuridiche ed economiche, Andrea Quacquarelli, avvocato esperto in diritti e tutela dell'ammalato. Per prenotazioni è disponibile un numero telefonico: 3334622206. Sarà l'occasione per parlare anche della richiesta che Giancarlo Vincitorio, referente per la Puglia di Allenanza Italiana Stop 5G, ha fatto di recente a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, di modificare una legge regionale per rendere obbligatorio lo spostamento di qualsiasi antenna 5G o traliccio per l'elettricità dalle vicinanze di ogni scuola pugliese o presidio sanitario.

