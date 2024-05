'Quando le stelle caddero nel fiume' in scena a Monopoli per il Maggio all'Infanzia

Venerdì 17 maggio, ore 11:15, al Teatro Mariella di Monopoli debutta la nuova produzione della Compagnia del Sole Quando le stelle caddero nel fiume in occasione del festival di teatro per le nuove generazioni ‘Maggio all’infanzia’, organizzato da Fondazione SAT Spettacolo, arte e territorio con la direzione artistica di Teresa Ludovico.

Lo spettacolo tratto dall’omonimo testo di Paolo Comentale, con la drammaturgia di Marinella Anaclerio, diretto da Alessandro Maggi, vede in scena Flavio Albanese, Augusto Masiello e Massimiliano Di Corato e porta a teatro un capitolo dimenticato della storia: il massacro di Debre Libanòs.

Tra il 21 e il 29 maggio del 1937, le truppe coloniali italiane al comando del generale Pietro Maletti, condussero in Etiopia un’azione destinata a divenire una pagina riprovevole della storia d’Italia: il massacro di Debre Libanòs, il più grande eccidio di cristiani copti avvenuto in Africa. Le violenze consumate in Etiopia non troveranno mai giustizia. L’eccidio sarà dimenticato e l’Italia del nuovo corso democratico proverà a ricostruirsi un’immagine autoassolutoria non conciliabile con la memoria storica di un’occupazione sanguinaria.

Uno spettacolo che parla al presente scegliendo di affrontare la storia di questa strage per analizzare il ruolo della propaganda nella comunicazione politica presentando al pubblico due personaggi che hanno, nei confronti della propaganda, due atteggiamenti diametralmente opposti: il primo aderisce alla propaganda totalmente rientrando in una visione del mondo alterata mentre il secondo denuncia cio? che la propaganda nasconde svelando appunto la realta? per quella che e? e non per come appare. Quando le stelle caddero nel fiume permette al pubblico di attivare un parallelismo tra la storia passata e quella presente; una riflessione che conduce gli spettatori ad analizzare i conflitti in atto e il valore fondamentale della libertà e del rispetto degli esseri umani.

La Compagnia del Sole continua a portare avanti, in questa sua nuova produzione, un indirizzo chiaro: riflettere su questioni che abbracciano l’etica dell’essere umano affidando al teatro un ruolo di necessario impatto civile.

QUANDO LE STELLE CADDERO NEL FIUME

di Paolo Comentale

drammaturgia Marinella Anaclerio

con Flavio Albanese, Augusto Masiello, Massimiliano Di Corato

regia Alessandro Maggi

scena Francesco Arrivo

costumi Simona De Castro

disegno luci Cristian Allegrini

Produzione Compagnia del Sole, Teatri di Bari

Botteghino

Ticket 3 euro

Info 335 756 4788

I biglietti sono acquistabili dal botteghino del Teatro Kismet di Bari, del Teatro Radar di Monopoli e della Cittadella degli artisti di Molfetta e dal Teatro Mariella un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

Ticket online: https://www.vivaticket.com/it/ Ticket/quando-le-stelle- caddero-nel-fiume/234887

www.maggioallinfanzia.it