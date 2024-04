Lo spettacolo 'Quanto basta' con Lucia Zotti e Paolo Sassanelli ad Acquaviva e Polignano

Un quadro di famiglia, una coppia di anziani, una giornata come tante, la parmigiana, la vita che scorre. Alessandro Piva, regista sul grande schermo de LaCapaGira e Mio cognato e del premiato docufilm Santa subito, inventa un magnifico gioco teatrale, al limite tra il grottesco e il drammatico, dove affiorano basilari domande esistenziali che albergano nei cuori di tutti. Ecco Quanto basta, spettacolo con i due attori baresi di razza Lucia Zotti e Paolo Sassanelli, nuovamente in Puglia nelle stagioni organizzate dalle amministrazioni comunali questa volta di Lecce, Acquaviva delle fonti, Polignano a Mare e Manfredonia, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Le date, i luoghi:

Martedì 23, Lecce - Teatro Paisiello ore 21 CHIUSURA DI STAGIONE

Mercoledì 24, Acquaviva delle Fonti - Teatro Luciani ore 20:30 CHIUSURA DI STAGIONE

Venerdì 26, Polignano a Mare - Teatro Vignola ore 21 CHIUSURA DI STAGIONE

Sabato 27, Manfredonia - Teatro Lucio Dalla ore 21



Lei fa i conti amari con i rimpianti, mentre lui, piu? pacato, vive nel suo piccolo mondo. Si conoscono a memoria e si rimbeccano continuamente per qualunque banalita?. E? la paura di perdersi che li tiene uniti e che, nel momento del pericolo, fa riemergere quell’amore infeltrito dagli anni, come un’abitudine. Tutto si svolge nella cucina dell’appartamento che condividono da sempre, e l’impianto scenografico invita a spiarli, come fossero i nostri vicini dei quali osservare le vite attraverso le finestre. Le loro vicende appartengono cosi? al quotidiano di ciascuno, vissuto in famiglia. Un atto unico in cui Piva alterna toni comici e surreali a momenti di malinconica poesia, e offre il ritratto di due esseri umani in cui lo spettatore non potrà fare a meno di identificarsi.

