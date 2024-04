Lucia Zotti e Paolo Sassanelli in scena a Bari nel week-end con 'Quanto basta'

La quotidianità di un’anziana coppia, tra momenti comici e poetici, nel nuovo appuntamento della Stagione ‘Bagliori’ al Teatro Kismet di Bari. Sabato 20 aprile alle ore 21 e domenica 21 aprile ore 18 in scena Quanto Basta, atto unico scritto e diretto dal regista Alessandro Piva, interpretato da Lucia Zotti e Paolo Sassanelli.

Attraverso lo sguardo privilegiato dello spettatore, si vive così una giornata come tante per una coppia di anziani coniugi della piccola borghesia cittadina. Spezzoni di quotidianità che diventano straordinari nella loro semplicità: la moglie che si appresta a cucinare una teglia di parmigiana, il marito che rientra in casa con una vecchia radio scovata vicino ai cassonetti. Lei fa i conti amari con i rimpianti, mentre lui, più pacato, vive nel suo piccolo mondo. Si conoscono a memoria e si rimbeccano continuamente per qualunque banalità. È la paura di perdersi che li tiene uniti e che, nel momento del pericolo, fa riemergere quell’amore infeltrito dagli anni, come un’abitudine.

SCHEDA ARTISTICA

QUANTO BASTA

scritto e diretto da Alessandro Piva

con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti

scenografia Marianna Sciveres

luci Giovanni Vito Marasciulo

Un atto unico in cui Piva alterna toni comici e surreali a momenti di malinconica poesia, e offre il ritratto di due esseri umani in cui lo spettatore non potrà fare a meno di identificarsi. Grazie a un semplice, magnifico gioco teatrale, al limite tra il grottesco e il drammatico, affiorano basilari domande esistenziali che albergano nei cuori dell’umanità intera.

NOTE DI REGIA

L’allestimento dello spettacolo è stato l’occasione per esorcizzare le piccole grandi nevrosi della vita familiare, in una presa d’atto che è diventata processo di riscatto personale e autoanalisi. Volevo dare una backstory alle classiche immagini di anziane coppie sedute sui balconi o sull’uscio di casa, intente a osservare lo scorrere dell’ultima parte della propria esistenza. Le discussioni che spesso nascono tra i familiari mostrano un continuo riandare al passato, in una perpetua recriminazione degli errori commessi, rivelando come la vita, tante volte, non mantenga le promesse. Noi italiani siamo spesso inclini a dare il peggio di noi con chi ci è vicino: le persone care diventano bersaglio delle insoddisfazioni accumulate in anni di apparenza borghese, tra finti sorrisi con gli estranei e sfoghi tra le mura domestiche. Il condominio in questo rappresenta il fulcro di ogni contraddizione della sociale convivenza. Alessandro Piva