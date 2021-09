Musicaperta, quattro concerti per il Quartetto d'archi Talos a Capurso, Bari e Corato

Orario non disponibile

Quando Dal 24/09/2021 al 29/09/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Quattro concerti sostenuti dal Ministero della Cultura per il Quartetto d’archi Talos a partire da venerdì 24 settembre (ore 20.30), quando la formazione sarà di scena nel Chiostro Basilica Madonna del Pozzo, a Capurso. Composto da Rita Iacobelli (violino), Francesco Lamanna (violino), Flavio Maddonni (viola) e Giovanni Astorino (violoncello), l’ensemble eseguirà musiche di Bach, Mozart, Dvorak, Boccherini, Mascagni ed Elgar. Si replica sabato 25 settembre (ore 11), nell’atrio della Biblioteca Sagarriga Visconti-Volpi, a Bari, domenica 26 settembre (ore 11.15) nel chiostro della chiesa dei Cappuccini, a Corato, e mercoledì 29 settembre (ore 20.30) nel chiostro Santa Chiara, a Bari. L’ingresso al concerto è libero con prenotazione ed esibizione del green pass. Info 3474567734.

Il componenti del Quartetto Talos, formazione che si propone di fare musica senza limiti di repertorio ben oltre i confini della tradizione colta occidentale, hanno partecipato a numerosi corsi di perfezionamento con docenti di fama quali e hanno collaborato, anche in qualità di prime parti, con diverse orchestre, tra le quali l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, l’Orchestra Giovanile Italiana, l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, l’Orchestra Società dei Concerti di Bari, le Orchestre Sinfoniche Provinciali di Bari e Lecce, l’Orchestra Internazionale d’Italia e l’Orchestra Sinfonica Marchigiana sotto la direzione di Carlo Maria Giulini, Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli, Riccardo Chailly, Donato Renzetti, Luciano Berio e Daniele Gatti. Si sono esibiti nei maggiori teatri italiani ed esteri ed hanno partecipato a importanti festival internazionali in America, Europa, Africa e Asia, oltre ad aver effettuato numerose incisioni e registrato per Rai, Mediaset, Radio France, BBC Television e Fox Television.

venerdì 24 settembre, ore 20.30 CHIOSTRO BASILICA MADONNA DEL POZZO – CAPURSO

sabato 25 settembre, ore 11 ATRIO BIBLIOTECA SAGARRIGA VISCONTI-VOLPI – BARI

domenica 26 settembre, ore 11.15 CHIOSTRO CHIESA DEI CAPPUCCINI – CORATO

mercoledì 29 settembre, ore 20.30 CHIOSTRO SANTA CHIARA – BARI