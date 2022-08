Estate a Rutigliano, quattro spettacoli in scena nell'Atrio dell’Istituto Comprensivo "Settanni-Manzoni"

Si inizia venerdì 19 agosto con Sara Bevilacqua in “Stoc ddo' – Io Sto Qua” per la drammaturgia di Osvaldo Capraro e la regia della stessa Bevilacqua, opera ispirata alla storia di Michele Fazio il sedicenne ucciso per errore durante un regolamento di conti tra clan rivali a Bari nel 2001. L’evento è in collaborazione con il presidio di Libera Contro le Mafie di Rutigliano.

Il 24 agosto sarà la volta di Emanuela Aureli con la stand up comedy “Ce la farò anche stravolta”. La nota imitatrice, personaggio molto amato dal pubblico, si esibirà in un monologo comico accompagnata solamente da un chitarrista, il bravissimo Giandomenico Anellino.

Per il terzo appuntamento, sabato 27 agosto, Fabio Troiano porterà in scena “Il Dio bambino - Reading” per la regia di Giorgio Gallione. Scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, Il dio bambino è un monologo che prosegue e approfondisce il particolarissimo percorso teatrale del Gaber di quegli anni.

Chiuderà la rassegna, domenica 18 settembre, quello che i più eminenti critici hanno definito “il più grande poeta del ‘900”, Mogol con il suo “Mogol racconta Mogol”. Un viaggio musicale, tra aneddoti e retroscena emozionanti, che ripercorre la storica collaborazione con Lucio Battisti insieme ad altri grandi successi scritti per tanti artisti che hanno segnato le pagine più importanti della musica leggera italiana.

Info e Biglietti

I biglietti saranno disponibili da lunedì 1° agosto all’Info Point del Museo Archeologico P.zza XX settembre – Rutigliano con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 18.00 alle 20.30. La sera di spettacolo i biglietti saranno in vendita al botteghino all’Istituto Settanni dalle ore 19.30.

Posto unico senza assegnazione.

Info e prenotazioni 320/9041603

Costo dei biglietti

Stoc ddo' – io sto qua: € 5,00

Ce la farò anche stravolta: €10,00

Il Dio Bambino - Reading: €10,00

Mogol racconta Mogol: €15,00

Info: www.teatropubblicopugliese.it