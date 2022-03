'Le quattro stagioni' in scena alla Casa di Pulcinella

In scena alla Casa di Pulcinella la nuova produzione del Teatro Stabile di Trieste La Contrada con la sapiente regia di Daniela Gattorno, LE QUATTRO STAGIONI, uno spettacolo dove Teatro, Danza e Musica si incontrano per dar vita ad uno spettacolo dedicato alla natura con le sue molteplici forme e colori.

SABATO 12 E DOMENICA 13 MARZO ore 18.00

TEATRO CASA DI PULCINELLA

La Contrada di Trieste

Presenta

LE QUATTRO STAGIONI

«Le Quattro Stagioni è un progetto artistico dedicato all’infanzia, dove Teatro, Danza e Musica si incontrano per dar vita ad uno spettacolo dedicato alla natura con le sue molteplici forme e colori. Quando mi è stata proposta la regia di questo progetto, mi sono subito ispirata al Teatro-Danza, un mio antico amore. Partendo dalla celebre sinfonia di Antonio Vivaldi, ho desiderato che il pubblico avesse la possibilità’ di godere appieno di alcuni brani e la danza lo permette esaltando ogni momento musicale. A Vivaldi ho accostato Max Richter, un giovane compositore anglotedesco che nel 2012 ha pubblicato “Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Season”, una riscrittura delle quattro stagioni in chiave contemporanea che ho adorato dal primo ascolto.»

Daniela Gattorno -regista

Tecnica Teatro d’Attore e Teatro Danza

Fascia d’età dai 3 ai 10 anni

Durata 50 minuti circa

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 la domenica dalle 9.30 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5

infotel.080 534 4660