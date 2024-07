"Quel piccolo campo" commedia teatrale

Dopo i sold out ottenuti nelle precedenti repliche, torna in scena, a grande richiesta “ Quel Piccolo Campo": Una Commedia Teatrale che Conquista il Cuore del Pubblico

Una brillante commedia del grande Peppino De Filippo, scritta nel 1948 e ambientata in un piccolo paese contadino dove la terra rappresenta l’unica fonte di sostentamento, benessere e identità. La trama racconta con tratti tragicomici il mondo contadino nei suoi aspetti più arcaici, con guizzi di fantasia e burla da sovvertire le premesse.

La figura del protagonista, il rude padrone Luigi, ateo convinto, eredita dal padre un bel podere con la condizione che una parte vada in dono ai frati del convento locale. Indispettito, Luigi dona ai frati la parte più infertile del terreno, ma questa si rivela sorprendentemente produttiva. Luigi si sente perseguitato dalla sfortuna e intraprende una lotta aperta contro il convento

Il cast composto da Stefano Gaudiuso, Francesca Boccuzzi, Poldina, Rosa Maria Quaranta, Michele Pesola, Nicola Desilvio, Mario De Folorio, Franca Vasto e Lorena Panzini, diretto dal regista Vito Rago.

Questa commedia racconta la vita quotidiana della società contadina, evidenziando le difficoltà economiche e i conflitti interiori, trasformando il dramma in burla e offrendo allo spettatore non solo divertimento, ma anche riflessioni sulla fede, la responsabilità e i rapporti umani.



Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 348.8734671.