A Bari la compagnia sudcoreana Mutdance con lo spettacolo Query

Continua Unite gli Estremi e Avrete il Vero Centro, la rassegna di ResExtensa - Porta d'Oriente che si inserisce nel cartellone estivo de “Le Due Bari”. C’è grande attesa anche per l’arrivo della compagnia coreana MUTDANCE, che per inaugurare i 140 anni di collaborazione bilaterale Italia - Corea del Sud, avvia la sua tournée italiana il 19 luglio alle ore 21.00 al Nuovo Teatro Abeliano con un estratto di QUERY, in prima italiana, per FOCUS COREA DANCE. Un angolo di Oriente nella periferia di Bari, che sarà accompagnato dall’energetica danza urbana della compagnia GDO/UDA - Urban Dance Academy.

Con il patrocinio di Ministero della Cultura Coreano, The Korean Foundation for International Cultural Exchange, Istituto Italiano di Cultura.

Diretta da Kim Jung Ah, tra le più importanti personalità nel panorama della danza in Corea del Sud, la compagnia Mutdance è stata fondata nel 1994 dalla coreografa Kim Young Hee ed è composta da 60 elementi femminili. Ha prodotto e presentato oltre 50 spettacoli in molti teatri e festival in Corea ma anche nel resto del mondo, raggiungendo Slovenia, Croazia, Thailandia, Giappone, Hong Kong, Messico, Belgio, Cuba ed Iran.

Query esplora il rapporto tra uomo e natura, cerca significati nelle relazioni sociali, tra umani e post-umani: l’intelligenza artificiale può darci le risposte che cerchiamo? Come possiamo trovare noi stessi? In questo spettacolo Kim Jung Ah pensa a una nuova forma di “ecologia”, vista come l’insieme delle relazioni tra società e ambienti, e a tutte le domande esistenziali che ne scaturiscono.

Unite gli Estremi e Avrete il Vero Centro è un interessante percorso culturale per le periferie del capoluogo pugliese che si articola in spettacoli, letture, laboratori, incontri esperienziali. Coinvolge non solo eccellenze della danza, della prosa, delle arti da strada e circensi, ma anche importanti strutture a sfondo sociale del territorio – non solo per essere fruitori delle attività, ma piuttosto parte attiva nella creazione di bellezza, per tutti. Non è solo un progetto di radicamento di bellezza nei luoghi e nelle comunità, ma è anche uno spazio, speciale e poetico, che porterà un teatro là dove il teatro non c’è. La periferia diventerà il centro di tante magie.

INGRESSO LIBERO PER TUTTI GLI EVENTI FINO A ESAURIMENTO POSTI

Info e Prenotazioni: 333 711 0677 - prenotazioni@resextensa.it