Claudia Lerro per I Solisti al Teatro Abeliano in 'Questo non è uno spettacolo'

2° appuntamento con la rassegna I SOLISTI presso il Teatro Abeliano di Bari, in collaborazione con il TPP.

Questa settimana è la volta di

CLAUDIA LERRO

"Questo non è uno spettacolo" giovedì 20 ottobre ore 21:00

Sono nata il 21 ottobre 1982. Quest’anno festeggio i miei 40 anni. Se la vita fosse uno spettacolo, quest’anno dovrebbe essere il punto più alto. Quale miglior momento per raccontarmi, se non alla mezzanotte del mio quarantesimo anno di vita? Prometto una confessione laica, spudorata, senza maschera, con torta e candeline. E dato che di vita si tratta, non di teatro, questo non è uno spettacolo. E’ una festa, a cui siete tutti invitati.

Biglietto 8 euro acquistabile al Botteghino e su Vivaticket:

https://www.vivaticket.com/it/ Ticket/claudia-lerro-questo- non-e-uno-spettacolo/193423

Per info: botteghino@teatroabeliano.com

I SOLISTI

3a edizione della rassegna speciale di lezioni/spettacolo tenute da 9 artisti della scena pugliese contemporanea, ideata da Vito Signorile in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Un ciclo di appuntamenti settimanali che per 9 giovedì consentirà al pubblico di incontrare in modo 'ravvicinato' e informale tanti maestri pugliesi del Teatro contemporaneo, offrendo di volta in volta, sotto forma di lezione/spettacolo, i propri metodi e trucchi del mestiere, curiosità e aneddoti, saggi del proprio stile e work in progress, brevi anticipazioni di piéce in studio. Come di consueto con la possibilità di interagire con il pubblico, rispondendo alle eventuali domande e perfino incorporandolo nella performance.