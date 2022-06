Quintiliano incontri. Scrittori in libreria

Giugno in Libreria Quintiliano - Mondi Possibili

Venerdì 17 giugno 2022

Doppio appuntamento con Edizioni Radici Future

ore 18.00

Giacomo Talignani

''Come balene in bottiglia'' Edizioni Radici Future

''Quando nel mondo è scoppiata la pandemia planetaria nel cuore dell'oceano è nata una balena: Wally. Aveva una missione, raggiungere l'Artico, cibarsi e tornare a casa. Ma, a causa della crisi climatica che abbiamo innescato, il cucciolo si è prima separato dalla madre e poi perso nel polo, fino a raggiungere mari più caldi, inquinati e con nuovi pericoli. La sua lunga avventura per ritrovare la via di casa lo porterà persino in Italia e si trasformerà in un viaggio alla scoperta delle fragilità di un Pianeta minacciato dall'emergenza clima, l'inquinamento da plastica, la perdita di biodiversità oppure l'invasione di specie aliene. Tutte criticità in cui c'è sempre di mezzo l'uomo che, dalle foreste dell'Amazzonia sino agli uliveti di Puglia, dall'Antartide al Mediterraneo, continua a ignorare i segnali della natura. Questa volta però Wally porterà con sé un messaggio in bottiglia: ascoltandolo, forse saremo ancora in grado di salvare il futuro della Terra.''



Giacomo Talignani

con Leonardo Palmisano, scrittore e sociologo



GIACOMO TALIGNANI

Giacomo Talignani è un giornalista che scrive di ambiente, esteri, cronaca e viaggi. Da quindici anni lavora con La Repubblica, dove sulle pagine del quotidiano nazionale e sul sito “Green&Blue” racconta storie di attualità con focus sulla crisi climatica, ambientale e le emergenze italiane e del mondo. Nel mezzo è stato anche redattore nelle cronache locali, ha collaborato a diverse inchieste, seguito mondiali ed europei e per quattro anni è stato vicecaposervizio all’Huffington Post. Collabora con diversi siti e riviste nazionali e ogni mese porta in televisione a Geo, trasmissione di Rai Tre, esempi, progetti e vicende sulla vita del Pianeta. Questo è il suo primo libro.



ore 20.00

Rosaria Lopedote

''Le belle ragazze'' Edizioni Radici Future

''L’autrice, ricostruisce una storia familiare di più generazioni di donne, che,in una cittadina pugliese Ostuni, attraverso tutto il 900 vede progressivamente modificate le proprie condizioni di vita, l’accesso allo studio ed ai diritti fondamentali, contestualmente ai grandi accadimenti della storia nazionale (fascismo, guerra, dopoguerra), in una narrazione intima e leggera.

Ad aprire e chiudere la storia, le vicende di Delia, una donna vissuta nel Paleolitico rinvenuta con il suo feto nelle grotte della campagna ostunese, una sorta di Dea Madre, ripresa dalle culture e dalle religioni che si susseguiranno nel corso dei millenni, a confermare l’insostituibile ruolo femminile nella storia dell’umanità.''



Rosaria Lopedote

con Licia Positò, Gruppo GEP ODV



ROSARIA LOPEDOTE

Rosaria Lopedote, è stata insegnante elementare, deputata della Repubblica Italiana nella dodicesima legislatura, nella quale è stata impegnata nella commissione Cultura e nella commissione speciale per l’Infanzia. Ha realizzato laboratori di scrittura creativa nell’Università Popolare e nella sezione femminile della Casa Circondariale di Bari. Attualmente in pensione, collabora con l’Anpi e con lo Spi nella ricerca e trasmissione della memoria presso le nuove generazioni.





mail: quintilianoeventi@libero.it