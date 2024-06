A Casamassima una serata tutta da ballare con il cantante Quinze

Venerdì 14 giugno, all’Altor di Casamassima (Ba), diretto artisticamente da Claudia Posa, si esibirà Quinze cantante francese, originario del Camerun, con all’attivo quattro album dalle chiare influenze soul, funky, r&b ed electro, ma soprattutto una collaborazione con il noto dj internazionale Bob Sinclar, per il brano “Never knew love like this before”.

Avvicinatosi al canto in giovane età è ora un giramondo, con esibizioni in Europa e nel resto del mondo nelle quale propone sia cover di hit che propri brani. Nel suo percorso discografico sono diverse le tappe fondamentali. Nel 2020 ha pubblicato “Multicolor” che ha catturato l’interesse di pubblico e critica grazie a brani quali “Another round”, il cui video ha superato i 220.000 visualizzazioni su Youtube. Due anni dopo ha prodotto l’Ep Valentine contenente il brano “Lost in your eyes”, che ha suscitato l’interesse del dj Bob Sinclar. Infatti a seguito di questa traccia i due connazionali hanno collaborato lavorando sulla traccia che riprende la canzone di Stephanie Mills. La loro versione pubblicata nel marzo 2023 è stato un successo internazionale. “Never knew love like this before” in poco più di un anno ha raggiunto i 5 milioni di streaming e Quinze ha avuto la possibilità di calcare palcoscenici importanti insieme a cantanti prestigiosi, come quello di “Battiti”. Dell’aprile di quest’anno è invece “Legacy” un brano dalle influenze amampiano, genere musicale originario del Sudafrica, che combina elementi di house music, jazz e kwaito. Le sue caratteristiche includono ritmi sincopati, bassi profondi e melodie coinvolgenti.

Durante l’esibizione all’Altor, realizzato dal celebre architetto Aldo Rossi, primo italiano a vincere il Premio Pritzker nel 1990, sarà proposta una serata tutta da ballare nella quale Quinze proporrà varie cover di brani famosi, oltre alla sua hit rivisitazione del grande classico in versione dance con un richiamo all’atmosfera Anni 80, accompagnato alla consolle dal dj Fabio Testy, il quale proporrà le sue selezioni musicale anche dopo il live di Quinze.

Altor – Piazza L. Vanvitelli c/o Barialto – Casamassima (Ba)

Info e prenotazioni: 3279884607

Inizio spettacolo: 21:00