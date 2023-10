Il dinner show di Quinze al Country Club di Bari

Sabato prossimo, 21 ottobre, il Country Club di Bari (Strada Santa Caterina 18/G) si trasformerà in una dance floor con il dinner show di Quinze, l’artista francese scelto da Bob Sinclar per la produzione di “Never knew love like this before”, la cover del grande successo degli anni Ottanta che sta facendo ballare tutto il mondo.

La cena, in programma alle 21, sarà puro intrattenimento con la performance musicale dalle influenze soul, elettro, r&b e funky del cantante originario del Camerun, che ha all’attivo quattro album. Un appuntamento per tutti gli amanti dell’alta ristorazione e della musica disco in un club all’avanguardia che guarda al futuro offrendo spazi e servizi di assoluta qualità. Per maggiori informazioni tel. 333.7817105, www.insidemotionsevents.com.