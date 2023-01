Quota 100, la brillante ed esilarante commedia della Compagnia Teatrale Amici del Sipario in scena a Triggiano

Dopo il successo ottenuto nel mese di novembre, torna a grande richiesta QUOTA100, la brillante ed esilarante commedia della Compagnia Teatrale Amici del Sipario, scritta, diretta ed interpretata da Emanuele Battista. Con lui sul palco Maria Barbone e Rino Nenna.

La pensione, un traguardo tanto atteso ma che, se arrivato in anticipo sui tempi previsti, può rompere equilibri in piedi da anni e creare dissidi e malintesi in famiglia.