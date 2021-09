A Bari la diciassettesima Giornata Nazionale perAmore, perABIO: 'Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale'

Sabato 25 Settembre 2021, in occasione della Diciassettesima Giornata Nazionale ABIO, i volontari dell’ABIO Bari tornano in via Argiro angolo via Principe Amedeo a Bari con i banchetti dove racconteranno le esperienze vissute, in questi ultimi mesi, nel reparto “Trambusti” dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII.

Sostieni i volontari dell’ABIO Bari con un’offerta e ricevi un cestino di ottime pere, simbolo della Giornata Nazionale perAmore, perABIO!

Inoltre, fino al 10 Ottobre, puoi conoscere e sostenere ABIO anche su www.giornatanazionaleabio. org dove incontrare virtualmente i volontari, ascoltare le loro testimonianze, scoprire le donazioni e le attività a distanza realizzate per tenere compagnia in ospedale, da remoto, ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie.

Puoi prenotare le pere anche on line e scegliere ABIO Bari, come associazione cui destinare la tua donazione, ricevendo direttamente a casa una confezione contenente due cestini di pere.

Il ricavato verrà utilizzato dalle Associazioni ABIO per riprendere le attività in presenza e organizzare corsi di formazione per volontari, in linea con i grandi cambiamenti che gli ospedali hanno vissuto e che il servizio nelle Pediatrie dovrà affrontare nei prossimi mesi.

La storia di ABIO parla da più di 40 anni di un volontariato formato e qualificato al fianco dei bambini in ospedale e delle loro famiglie, un volontariato che in questo periodo di pandemia ha vissuto l’assenza forzata dai reparti ospedalieri e si è impegnato al massimo per restare saldo, per organizzarsi e poter offrire sostegno a bambini ragazzi e famiglie in Pediatria, con nuove forme di accoglienza e presenza a distanza.



Link al post: https://www.facebook.com/ csvbari/posts/1638386403031653