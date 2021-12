"Una donazione sotto l'albero", al via la raccolta straordinaria di sangue a cura di AVIS comunale Bari

Prezzo non disponibile

L’Avis comunale Bari organizza una raccolta straordinaria di sangue per domani, giovedì 30 dicembre, così da chiudere il 2021 con un gesto d’amore per la città e per tutti coloro che hanno bisogno di sangue.

A partire dalle ore 8 fino alle 14 di oggi 30 dicembre l’autoemoteca dell’ospedale “San Paolo” sarà posizionata in viale luigi Einaudi (ingresso Parco 2 Giugno) per accogliere i donatori che aderiranno all’iniziativa, dal titolo “Una donazione sotto l’albero per Bari”.

L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con i militari della Brigata Pinerolo dell’Esercito Italiano, che metterà a disposizione una tenda e alcuni tavolini per consentire ai donatori di concedersi un momento di ristoro dopo la donazione.

Si ricorda che per donare è opportuno essere a digiuno da almeno 8 ore, fare una leggera colazione evitando latte e derivati, grassi, zuccheri e alcol.

Prima e dopo la donazione è consigliabile bere molta acqua e non fumare.