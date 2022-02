Agebeo e amici di Vincenzo, a Bari la raccolta straordinaria di sangue per bambini e ragazzi oncoematologici

Per celebrare la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, la federazione FIAGOP, che rappresenta, sul piano nazionale, la comunità italiana delle associazioni di genitori di bambini e ragazzi oncoematologici, malati e guariti, darà vita a iniziative di sensibilizzazione, con il patrocinio di AIEOP, Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica: “Ti voglio una sacca di bene” e quarta edizione di “Diamo radici alla speranza, piantiamo un melograno”.

Per l’occasione, l’associazione Agebeo e amici di Vincenzo organizza una raccolta straordinaria di sangue, sabato 19 Febbraio 2022, dalle 9:00 alle 12:00, presso la Banca del sangue del Policlinico di Bari.

Ogni donatore potrà scattarsi un selfie con una cartolina che gli verrà consegnata.

La raccolta straordinaria servirà a donare sangue, plasma e piastrine al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari.

Inoltre, entro il 28 Febbraio, saranno piantumati melograni nelle scuole e nelle chiese che aderiranno come simbolo della lotta contro il cancro infantile.

L’International Childhood Cancer Day, Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile si celebra nel mondo il 15 Febbraio. Si tratta di un momento globale per sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica sui tumori infantili e per esprimere sostegno a bambini e adolescenti con il cancro, ai guariti, alle famiglie e loro caregiver. Con questa Giornata si promuovono temi e sfide rilevanti per il cancro infantile, per sottolineare l’impatto che la malattia ha sulla società nel suo complesso, ribadendo la necessità di garantire un accesso più equo al trattamento e alla cura per tutti i bambini e ragazzi malati, ovunque nel mondo.

La Giornata è stata istituita dall’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità e in particolare l’evento annuale, così come è celebrato attualmente, è promosso da Childhood Cancer International (CCI), la rete globale di 176 associazioni di genitori attiva in 93 paesi e 5 continenti, la più grande rete esistente nel mondo a supporto dei pazienti con il cancro pediatrico e i loro familiari. FIAGOP ne è uno dei membri fondatori.

Link al post https://www.facebook.com/ csvbari/posts/1741054666098159