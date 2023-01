Fidas Pugliese Donatori Sangue, tre raccolte straordinarie a Bari, Modugno e Turi

Debutta, con una tre giorni di raccolte straordinarie organizzate presso le singole Sezioni, la nuova autoemoteca della Fidas Pugliese Donatori Sangue Odv. Acquistata nel corso del 2022, accreditata a novembre dalla Regione Puglia, l’unità attrezzata per la raccolta mobile di sangue, più moderna, con maggiori comfort sia per i donatori che per le équipe mediche, più grande nella struttura e negli spazi interni, con più postazioni disponibili, rinnovata nella livrea, dotata di frigo per la conservazione delle sacche di sangue, sarà utilizzata ufficialmente per la prima volta a partire dal prossimo fine settimana.

Appuntamento a Bari in piazza Umberto presso la Palazzina Goccia del Latte venerdì 13 gennaio, a Modugno in piazza Sedile sabato 14 gennaio e a Turi presso il Centro fisioterapico Fisiodecamed in via Matilde de Robertis domenica 15 gennaio.

Per i tre appuntamenti è obbligatoria la prenotazione presso le rispettive Sezioni Fidas Pugliese.

Ulteriori informazioni e notizie sul sito www.fidaspugliese.it e sui canali social facebook e instagram di Fidas Pugliese Donatori Sangue - Odv.