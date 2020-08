L’associazione donatori di sangue – Consiglio Provinciale FRATRES di BARI (FRATRES DEL SALVATORE di BARI-LOSETO) e l’Ordine degli Avvocati di Bari organizzano MERCOLEDÌ 5 AGOSTO alle ore 12,00 presso la Sala Giunta del Comune di Bari la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa inerente la donazione di sangue a cura dell’Ordine degli Avvocati della provincia di Bari. Tale iniziativa nasce dall’esigenza di voler contribuire efficacemente alle necessità trasfusionali, soprattutto in questo periodo estivo. Per tale circostanza il Centro Trasfusionale dell’Ospedale DI VENERE di Bari, GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2020 sarà appositamente aperto in orario pomeridiano onde consentire ai professionisti in parola di poter donare sangue. Alla conferenza stampa di presentazione interverranno il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Avv. Giovanni STEFANÌ; il Presidente del Consiglio Provinciale Fratres di Bari, Giacinto GIORGIO; l’Assessore alla Città dei diritti, della Partecipazione, della Trasparenza e della Legalità del Comune di Bari, Avv. Vito LACOPPOLA; l’Assessore alla Città solidale e inclusiva del Comune di Bari, Dott.ssa Francesca BOTTALICO; il Consulente Sanitario FRATRES e già Dirigente Medico Primario del Centro trasfusionale dell’Ospedale Di Venere, Dott. Vito PESCE. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Bari.