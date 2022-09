Sabato 15 ottobre 2022 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari ospita “Raccolto a Sud. Versi in musica di poeti tra la terra di Bari e la Valle d’Itria” insieme a Chiara Liuzzi (voce, crotali, oggetti sonori), Donato Fumarola (piano e composizione) e Nicola Puntillo (clarinetto e clarinetto basso).



Un concerto in Puglia che porta in scena la battaglia identitaria, sociale e culturale della dignità linguistica e letteraria del dialetto. Una battaglia che Donato Fumarola, pianista e compositore pugliese, ha raccolto e trasformato in una ricerca appassionata su alcuni poeti vernacolari dell’area che va tra la terra di Bari e la Valle d’Itria. Sono nate così melodie, melopee, brandelli di valzer, canto piano, preghiere profane, che si mischiano all’improvvisazione in un caleidoscopio di memoria e storie dimenticate: un viaggio che si muove da alcuni “padri” della poesia del Novecento barese, come Giuseppe De Benedictis, Antonio Nitti, Nicola Gonnella, con un omaggio a Vittorio Bodini, per passare a Giovanni Laera, Maria Nardelli, Pietro Gatti, Lino Angiuli, Vittorino Curci e Grazia Stella Elia.



Inevitabile interprete ne è Chiara Liuzzi, artista che trasforma la parola in suono, eco, canto, grazie alla sua alchimia fatta di sonorità antiche. Tocca poi al clarinetto basso di Nicola Puntillo spianare la via e indicare nuove rotte dove rivivono i temi della civiltà contadina, i paesaggi, la questione meridionale, la nostalgia di un mondo di felice povertà. Nuove rotte dove la poesia diventa armonia, il volgare diventa suono lucente della lingua originaria della terramadre.