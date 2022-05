'Ho scelto le parole. Resilienza genitoriale nella malattia in età pediatrica', seminario organizzato dall'Università di Bari

In collaborazione con l’associazione di volontariato “Libri su Misura” che da quasi vent’anni promuove nelle corsie di oncologia pediatrica presso il Policlinico di Bari i libri come cura/cultura, la Cattedra di Pedagogia Generale e Sociale e di Educazione degli Adulti della Scuola di Medicina, organizza un ciclo stabile di seminari dedicati al crossing disciplinare proprio delle Medical Humanities: ogni anno i semestri accademici saranno scanditi da eventi dedicati ai libri ed alle arti come “dispositivi evocativi” (Formenti, 2017) per la promozione delle competenze di cura: di sé, degli altri, dei contesti.

Non-solo-presentazioni-di-libri, dunque, ma seminari formativi nell’intreccio tra scienza, letteratura e linguaggi espressivi per apprendere le narrazioni come risorsa cognitiva, emotiva e comportamentale, cruciali per la cura dei processi di identità e di relianza.

Relianza è – nelle ricerche di Edgar Morin – la spinta contraria alla divisione, la spinta creativa che crea legami, di contro alla spinta distruttiva che genera dissipazione: la forma umana che genera le comunità.

Si parte il prossimo 26 maggio, con un Seminario dedicato ad un volume che proprio attorno alle parole-come-cura compie una ricerca, sia antropologica che psicopedagogica: il testo di Alessandra Erriquez, “Ho scelto le parole”, edito da la meridiana, è lo studio di sette storie di genitori che hanno affrontato il dolore dei loro figli in età pediatrica, una ricerca sul campo che, con narrazione letteraria e poetica, ne studia le capacità di tesaurizzazione e di trasformazione della malattia in “life skills”.

La sua lectio sarà introdotta dalla prof.ssa Antonia Chiara Scardicchio, che illustrerà le correlazioni tra parola e cura, alla luce della letteratura scientifica nazionale ed internazionale in tema di resilienza e medicina narrativa.

Nel corso di questo primo evento, la presidente, le socie e i soci dell’Associazione “Libri Su Misura” – partner stabile della Rassegna – condivideranno expertise e storie di resilienza sperimentate intrecciando in corsia libri e relazioni come promotori di “salute”: poiché persino nella malattia è possibile sperimentare eventi e narrazioni salutari, se questa è attraversata e scandita da legami e parole generative.

La Rassegna ha dunque l’obiettivo di offrire Seminari in crossing disciplinare che, organizzati in seno ad una cattedra universitaria della Scuola di Medicina, offriranno non solo alle studentesse ed agli studenti ma anche alla cittadinanza intera la possibilità di vivere l’ospedale come luogo anche culturale, con piena vocazione sociale, non soltanto sanitaria.

Così l’Università di Bari “Aldo Moro”, come nelle molteplici altre sue attività scientifiche e culturali, si prende cura di promuovere processi di resilienza e relianza, concependo, come da sua cifra identitaria, la ricerca come legata a doppio filo con la politica scientifica e sociale che le è propria: Cultura come Cura.