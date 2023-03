Raccontate. Non tacete! -L'ambiente contaminato, la libertà negata e i diritti umani violati

1943-2023 (80 anni)

Partecipate a questa iniziativa rammemorativa!

La storia di Bari in tre tematiche per un confronto con l’attualità.

La possibilità di essere protagonisti proponendo un “ricordo di famiglia” e realizzando

una fotografia, un video, un’illustrazione, una grafica, un dipinto, un racconto, una poesia, un articolo, un brano musicale o canoro.

Le opere selezionate saranno utilizzate in una esposizione e inserite in un archivio on line per essere condivise e consultate da ora in avvenire.

Partecipando riceverete: utili informazioni e un romanzo storico (senza versare quote d’iscrizione).



Martedì 28 marzo ore 17.30 incontro di presentazione e iscrizione. La data della conferenza e la data dell’esposizione saranno comunicate ai partecipanti successivamente.





Municipio 2 - Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca.