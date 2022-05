Racconti di jazz, musiche di Lester Young, Jelly Roll Morton, Charlie Parker, Miles Davis, Art Pepper, Django Reinhardt

Giovedì 21 luglio 2022 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce accoglie “Racconti di Jazz” insieme al sax di Gianfranco Menzella, al contrabbasso di Gianfilippo Di Renzo, alla chitarra di Cosimo Maragno e alla voce narrante di Elisabetta Rubini.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, che intreccia musica e parole per raccontare le biografie, spesso tormentate, di alcuni dei grandi protagonisti del jazz, rivelando le storie racchiuse all’interno della loro musica. E così le vite e i brani di Lester Young, Jelly Roll Morton, Charlie Parker, Miles Davis, Art Pepper e Django Reinhardt prendono forma grazie alla voce recitante di Elisabetta Rubini, insegnante e attrice stabile di varie compagnie teatrali, da Il Teatro dei Peuceti a Colpi di Scena, e numerosi ruoli al suo attivo, come Elena in “L’orso” di Cechov, Donna Filumena in “Quei figuri di tanti anni fa” di Eduardo De Filippo e Beatrice in “Il Berretto a Sonagli” di Pirandello, al sassofono di Gianfranco Menzella, diploma in Sassofono con lode al Conservatorio di Matera e in Musica jazz al Conservatorio di Lecce, collaborazioni del calibro di Steve Grossman, Fabrizio Bosso e Roy Paci, e una ricca discografia al suo attivo, al contrabbasso di Gianfilippo Direnzo, laurea di II livello in Basso elettrico col massimo dei voti al Conservatorio di Matera, una carriera che lo porta a esibirsi in tutto il mondo e a dividere il palco con musicisti come Patrick Clahar, Micheal Supnick e Red Pellini, e alla chitarra di Cosimo Maragno, un interesse per il linguaggio jazz dagli anni ’30 agli anni ’60 che lo ha portato alla laurea di II livello in Musica jazz con lode al Conservatorio di Matera e al diploma di Jazz al Berkley College di Perugia, e una attività concertistica che vanta collaborazioni con artisti di spicco del panorama jazzistico internazionale.