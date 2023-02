Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 26 ore 10.30 appuntamento con il “Racconto dell’antica civiltà Rupestre di Matera”. Passeggeremo nella Matera sotterranea con la visita del sasso Barisano, per poi proseguire attraverso via Madonna delle Virtù, che costeggia la gravina, nel sasso Caveoso, visiteremo piazza San Pietro Caveoso e la chiesa.

_______________________________________

Costo: 10 euro per la visita guidata da pagare online qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/… biglietti di ingresso ai siti 5 euro a partecipante

Punto d’incontro: piazza Vittorio Veneto



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.