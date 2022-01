Domenica 06 ore 10.30 appuntamento con il "Racconto dell'antica civiltà Rupestre di Matera": "Passeggeremo nella Matera sotterranea con la visita del sasso Barisano, per poi proseguire attraverso via Madonna delle Virtù, che costeggia la gravina, nel sasso Caveoso, visiteremo piazza San Pietro Caveoso e la chiesa in stile romanico di San Pietro".

Costo: 10 euro per la visita guidata da pagare online qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/... biglietti di ingresso ai siti 4 euro a partecipante

Punto d'incontro: piazza Vittorio Veneto

GREEN PASS OBBLIGATORIO PER ACCEDERE AI SITI ARCHEOLOGICI



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708