Appuntamento a Bari con la 18esima edizione della Race for the Cure

Al via la 18esima edizione della Race for the Cure di Bari, la tradizionale manifestazione per la lotta ai tumori del seno di Susan G. Komen Italia che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in programma da questa sera fino a domenica prossima nel Villaggio della Salute in piazza Libertà a Bari.

Il Villaggio della Salute sarà animato da attività sportive, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e conferenze sui temi della salute e della prevenzione. La tre giorni di sport, salute e benessere nel Villaggio si inaugura venerdì 17 alle ore 15 in piazza Prefettura: la struttura resterà aperta venerdì fino alle ore 20. Sabato 18 sarà aperta dalle ore 9 alle ore 20 e infine domenica 19 aprirà alle ore 8.

La novità di quest’anno è la corsa competitiva di 10 km riservata agli atleti che affiancherà i due percorsi tradizionali, la camminata di 2 km e la corsa di 5 km aperta a tutti. Lo start è previsto per le ore 10 di domenica 19 maggio da corso Vittorio Emanuele II.

Durante la tre giorni della Race for the Cure, alle donne che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica saranno offerti gratuitamente prestazioni ed esami diagnostici con screening di dermatologia, ecografia alla tiroide, ginecologia, senologia, misurazione della pressione, della glicemia, cardio online, prestazioni sulla salute dell’occhio e un corner dedicato al counseling oncogenetico per la valutazione dei geni di predisposizione del tumore alla mammella a cura del Policlinico di Foggia.

Il programma prevede anche la possibilità di effettuare consulenze ostetriche di prevenzione, perimenopausa e menopausa, riabilitazione pavimento pelvico, consulenze in onco-fertilità.

Nell’area in rosa sono previste, tra le altre, attività di estetica oncologica, hair stilist, supporto psicologico, trattamenti shiatsu, mentre i più piccoli potranno dedicarsi ad attività ludiche come il face painting, la balloon art e i laboratori creativi.

L’informazione sarà al centro delle conferenze mediche dedicate alle branche dell’oncologia, ginecologia, radiologia, genetica, chirurgia, radioterapia.

Con i fondi raccolti in questi anni, la Susan G. Komen Italia ha potuto investire 26 milioni di euro per finanziare oltre 1500 nuovi progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne che vivono l'esperienza di un tumore del seno. In Puglia il comitato Komen ha raccolto quest’anno 120mila euro che andranno a finanziare progetti rivolti alle donne in rosa.

Sarà possibile sostenere la Race via terra - con la camminata e la corsa - e via mare con il Canottaggio for the Cure realizzato dal circolo Canottieri Barion, (con partenza dal Barion alle 9.30), la Veleggiata for the Cure, a cura della Fiv e del Circolo della Vela di Bari (con partenza dalle 11 sul litorale sud di Bari) e la Sup for the Cure, a cura della a.s.d. Big Eye e della Fissw (con partenza dalle 10.30 nello specchio d’acqua antistante la spiaggia di Pane e Pomodoro).

Nel corso degli anni, la Race for the Cure ha generato partnership virtuose con istituzioni e aziende sensibili alle tematiche della solidarietà, della salute e della prevenzione. Di particolare rilievo la collaborazione con Aveeno e Biafin partner per le Donne in Rosa, Fondazione Johnson & Johnson per il Villaggio della Salute e inoltre: Bimby Vorwerk, Ferrovie dello Stato Italiane e Kenvue

Ci si può iscrivere alla Race con una donazione minima di 13 euro sul sito www.raceforthecure.it, presso il comitato Komen Puglia in via Melo 195, al Villaggio della Salute (da venerdì 17 maggio dalle ore 15) e in uno degli punti di iscrizione indicati sul sito della Race.

Info e iscrizioni: www.raceforthecure.it - https://www.komen.it